【滴滴下架】滴滴旗下25款App再遭下架　滴滴出行：深入排查認真整改（第二版）

▲ 【滴滴下架】滴滴旗下25款App再遭下架

滴滴出行（美：DIDI）旗下召車軟件滴滴出行App本月4日遭中國網信辦勒令下架，網信辦今日（9日）再發通報，滴滴旗下「滴滴企業版」等25款App存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題，依據《網絡安全法》規定，通知應用商店下架25款App。滴滴周五在美股股價未受影響，全日漲7.3%。

滴滴出行指美IPO前不悉成內地審查對象、出行app下架整改 環時：不容網企掌握個人訊息勝國家【下一頁】

網信辦要求相關運營者嚴格按照法律要求，參照國家有關標準，認真整改存在的問題，切實保障廣大用戶個人信息安全。各網站、平台不得為「滴滴出行」和「滴滴企業版」等25款已在應用商店下架的App提供訪問和下載服務。

滴滴凌晨在社交平台回應表示，誠懇接受並堅決服從相關主管部門的要求，嚴格按照法律規定，參照國家有關標準，深入排查、認真整改存在的所有問題，切實保障廣大用戶個人信息安全。

滴滴本次被下架的25款App涉及順風車、金融科技、公交查詢、配送等業務。

（第二版加入滴滴回應）

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編輯：陳健婷