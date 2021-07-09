【TSLA】Tesla面臨競爭對手？　全球第四大車廠投資300億歐元發展電動車

特斯拉Tesla（美：TSLA）可能迎來新的競爭對手？全球第四大汽車製造商Stellantis周四宣布，到2025年將投資超過300億歐元（折合約2760億港元），加速電動車計劃。

由Fiat汽車集團（FCA） 與​寶獅雪鐵龍集團（PSA）於年初合併而成的Stellantis，旗下品牌包括Fiat、Chrysler、Jeep、Peugeot、Vauxhall、Citroën等，每年生產870萬駕汽車。公司在首個「EV Day」上表示，未來投資將專注於電動化和軟件。

不過，有分析師不看好Stellantis的電動車發展，因該公司主導的市場，並非汽車電動化最快的市場，例如在南歐和中東市場，在100%純電動汽車的發展方向上可能會放緩。

該公司又承諾，在2024年推出全電動卡車的計劃。但是，這將比Ford慢兩年，Ford計劃在2022年推出電動 F-150 卡車。

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編輯：區嘉俊