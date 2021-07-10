【新股IPO】一文看清下周有邊12隻新股掛牌

每年6月和12月下旬都會是新股招股的高峰期，因為很多公司若趕不及在此期間招股，他們遞交上市申請的業績報告就會過期，需要重新核數再遞表申請，這裏又要動輒一筆錢，加上經營環境或有改變，都會對上市造成影響，故不少公司都會情願「減價」以完成上市。

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在6月底最多逾10隻新股同期招股，市場好不熱鬧，但要知道，多新股同期招股不代表是新股市場暢旺，就正因大家都在趕「尾班車」，才出現密集式招股，此期間反而要更審慎去揀股。

下周就將迎來12隻新股掛牌，到底有那些？請看下表：

股份 入場費 上市日期 業務 領悅服務（02165） 4,596元 7月12日（星期一） 物業管理及代理 優趣滙（02177） 3,101元 7月12日（星期一） 電子商貿及互聯網 騰盛博約（02137） 11,237元 7月13日（星期二） 生物科技 華南職業教育（06913） 4,061元 7月13日（星期二） 其他支援服務 百得利控股（06909） 4,848元 7月15日（星期四） 汽車零售及維修 醫脈通（02192） 13,737元 7月15日（星期四） 醫療器械及服務 德信服務集團（02215） 3,475元 7月15日（星期四） 物業管理及代理 融信服務（02207） 5,687元 7月16日（星期五） 物業管理及代理 中國通才教育（02175） 4,424元 7月16日（星期五） 其他支援服務 環球新材國際（06616） 4,263元 7月16日（星期五） 化工產品 康橋悅生活（02205） 3,919元 7月16日（星期五） 物業管理及代理 康聖環球（09960） 4,939元 7月16日（星期五） 醫療器械及服務



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記者：張以正