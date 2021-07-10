【新股IPO】一文看清下周有邊12隻新股掛牌

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每年6月和12月下旬都會是新股招股的高峰期，因為很多公司若趕不及在此期間招股，他們遞交上市申請的業績報告就會過期，需要重新核數再遞表申請，這裏又要動輒一筆錢，加上經營環境或有改變，都會對上市造成影響，故不少公司都會情願「減價」以完成上市。
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在6月底最多逾10隻新股同期招股，市場好不熱鬧，但要知道，多新股同期招股不代表是新股市場暢旺，就正因大家都在趕「尾班車」，才出現密集式招股，此期間反而要更審慎去揀股。
下周就將迎來12隻新股掛牌，到底有那些？請看下表：
|股份
|入場費
|上市日期
|業務
|領悅服務（02165）
|4,596元
|7月12日（星期一）
|物業管理及代理
|優趣滙（02177）
|3,101元
|7月12日（星期一）
|電子商貿及互聯網
|騰盛博約（02137）
|11,237元
|7月13日（星期二）
|生物科技
|華南職業教育（06913）
|4,061元
|7月13日（星期二）
|其他支援服務
|百得利控股（06909）
|4,848元
|7月15日（星期四）
|汽車零售及維修
|醫脈通（02192）
|13,737元
|7月15日（星期四）
|醫療器械及服務
|德信服務集團（02215）
|3,475元
|7月15日（星期四）
|物業管理及代理
|融信服務（02207）
|5,687元
|7月16日（星期五）
|物業管理及代理
|中國通才教育（02175）
|4,424元
|7月16日（星期五）
|其他支援服務
|環球新材國際（06616）
|4,263元
|7月16日（星期五）
|化工產品
|康橋悅生活（02205）
|3,919元
|7月16日（星期五）
|物業管理及代理
|康聖環球（09960）
|4,939元
|7月16日（星期五）
|醫療器械及服務
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記者：張以正