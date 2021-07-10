Uber Eats聯同歌手鄭欣宜許廷鏗齊撐本地餐廳 下半年將投放逾千萬於推廣活動

疫情下，餐飲業經營艱難，尤其一些小本經營的餐廳就更面對重重困境。另一方面，港人的飲食習慣亦因疫情而改變了，叫外賣成了很多人生活的一部份，有見及此，Uber Eats 日前聯同歌手鄭欣宜和許廷鏗，推出全港最大型為支持本地餐廳而設的營銷活動，希望為餐廳打打氣。

Green Monday藉開網店 進軍內地首站，見【下一頁】

Uber Eats 將向平台上多達3000間中小型合作餐廳免費提供由兩名歌手代言的營銷材料，用於餐廳店面、餐牌及社交媒體上。

Uber Eats表示在下半年將會投放逾千萬元在推廣活動上，藉以回饋及支持餐廳。事實上，為了支持飲食業的疫後復甦，Uber Eats 一直致力以支援業界的角色，同時以地區食店作為焦點，計劃於今年内倍增媒體和營銷方面的投資，包括為用戶提供推廣優惠、與合作餐廳度身訂造的合作營銷活動、投放戶外及電視廣告等。是次計劃橫跨2021年全年，預計平台上新餐廳註冊量將提升 40% 至 60%，為Uber Eats帶來超過30萬名新用戶。

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記者：張以正