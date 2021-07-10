滴滴風波觸發小股災 北水狂沽科技股

市場突然爆出滴滴風波，殺得人措手不及，更觸發港股周四（8日）的小股災。表面看，當日股市跌幅全面，不少強勢股均難逃一跌，但看北水流向，卻是另一回事。今周來自港股通的淨流出達到133.1億元人民幣，主要沽壓乃來自騰訊（00700），單單騰訊的淨賣出金額多達138.2億元，再計及美團（03690）淨流出約38億元，已超過整體水平。

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確實，北水擺明只減持科技巨頭，藉以避開政策風險，並轉而吸納其他股份，好像一度逆市破頂的港交所（00388），一周淨買入6.2億元，刺激股價造好，周五（9日）收報490元，全周累升7.5%。

同樣，逆市上升的體育「孖寶」安踏體育（02020）和李寧（02331）亦有3.6億元及5.9億元進帳。汽車股中，吉利汽車（00175）淨買入達14.4億元，長城汽車（02333）也流入4.6億元。由此看來，資金並未因指數破底而四散，市底似乎無想像中的差。

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記者：張以正