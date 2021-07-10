【中概股風波】網信辦：用戶信息超百萬運營者 國外上市須安全審查

中概股到美國上市似乎已愈來愈不容易！國家網信辦就《網絡安全審查辦法》修訂草案展開公眾諮詢，草案要求掌握超過100萬用戶個人信息的運營者，赴國外上市，必須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查。

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網信辦指，網絡安全審查重點評估採購活動、數據處理活動以及國外上市可能帶來的國家安全風險，會考慮產品和服務提供者遵守中國法律、行政法規、部門規章情況；核心數據、重要數據或大量個人信息被竊取、洩露、毀損以及非法利用或出境的風險；國外上市後關鍵信息基礎設施，核心數據、重要數據或大量個人信息被國外政府影響、控制、惡意利用的風險等。

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如果網絡安全審查辦公室認為需要開展審查，應向運營者發出書面通知起計30個工作日內，完成初步審查，最多延長15個工作日。 運營者或網絡產品和服務提供者如果認為審查人員有失客觀公正，或未能承擔保密義務的，可向有關部門舉報。

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記者：張以正