  • 33°C
香港時間 : 2021710日 (六) 17:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中概股風波】網信辦：用戶信息超百萬運營者 國外上市須安全審查

股樓投資 17:14 2021/07/10

分享：

中概股到美國上市似乎已愈來愈不容易！國家網信辦就《網絡安全審查辦法》修訂草案展開公眾諮詢，草案要求掌握超過100萬用戶個人信息的運營者，赴國外上市，必須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查。

螞蟻集團蔣國飛：區塊鏈單一技術難以滿足產業發展，見【下一頁】

網信辦指，網絡安全審查重點評估採購活動、數據處理活動以及國外上市可能帶來的國家安全風險，會考慮產品和服務提供者遵守中國法律、行政法規、部門規章情況；核心數據、重要數據或大量個人信息被竊取、洩露、毀損以及非法利用或出境的風險；國外上市後關鍵信息基礎設施，核心數據、重要數據或大量個人信息被國外政府影響、控制、惡意利用的風險等。

延伸閱讀:【下半年部署】2021下半年 值得加注的10隻收息股

    點擊圖片放大
    +20
    +19

如果網絡安全審查辦公室認為需要開展審查，應向運營者發出書面通知起計30個工作日內，完成初步審查，最多延長15個工作日。 運營者或網絡產品和服務提供者如果認為審查人員有失客觀公正，或未能承擔保密義務的，可向有關部門舉報。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

IPO 港股

上一篇文章

【周末好去處】櫻桃小丸子30週年聯乘街霸角色 新都城中心舉首個官方授權珍藏展 6大打卡位及互動虛擬遊戲

下一篇文章

瑞安房地產交還兩地皮予佛山市政府 獲現金補償逾26億人幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【REIT王放榜】領展重啟以股代息　要錢還是要股更着數？
【REIT王放榜】領展重啟以股代息　要錢還是要股更着數？
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【網民熱話】網上騙案層出不窮 網民收假冒郵政釣魚短訊　破解五個騙徒常用手法
【網民熱話】網上騙案層出不窮 網民收假冒郵政釣魚短訊　破解五個騙徒常用手法
【MPF】盤點2021年4月強積金最佳基金　最佳一隻賺6.96%
【MPF】盤點2021年4月強積金最佳基金　最佳一隻賺6.96%