【阿里巴巴】螞蟻集團蔣國飛：區塊鏈單一技術難以滿足產業發展

今日舉行的2021世界人工智慧大會區塊鏈論壇人上，螞蟻集團副總裁、智能科技事業群總裁蔣國飛亦是座上客，且在演講時指，單靠區塊鏈的單一技術很難去滿足產業發展的需求，故應以客戶的價值為先，憑着很多技術創新融合來解決商業中的現實問題，「相信這將成為整個區塊鏈技術發展的趨勢，產業區塊鏈正在到來。」

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他認為，隨着產業協作的數碼化浪潮到來，區塊鏈與AIoT、隱私計算等技術的融合，將成為智能科技的未來趨勢，未來螞蟻鏈將全面推進「區塊鏈+X」融合技術。

在今年智慧大會上，螞蟻鏈帶來了一個硬核區塊鏈科技產品——一體機概念機、4G/5G通信模組，以及首個歐洲杯區塊鏈獎杯。

蔣國飛介紹說：「作為新一代數碼化基礎設施，區塊鏈解決了產業鏈接的信任問題，為產業協作創造了一個信息安全高效流轉的網路。」

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記者：張以正