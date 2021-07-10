  • 33°C
香港時間 : 2021710日 (六) 17:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴】螞蟻集團蔣國飛：區塊鏈單一技術難以滿足產業發展

股樓投資 16:32 2021/07/10

分享：

今日舉行的2021世界人工智慧大會區塊鏈論壇人上，螞蟻集團副總裁、智能科技事業群總裁蔣國飛亦是座上客，且在演講時指，單靠區塊鏈的單一技術很難去滿足產業發展的需求，故應以客戶的價值為先，憑着很多技術創新融合來解決商業中的現實問題，「相信這將成為整個區塊鏈技術發展的趨勢，產業區塊鏈正在到來。」

【阿里巴巴】港網購市場日益壯大  天貓香港與2000品牌合作爭商機，見【下一頁】

他認為，隨着產業協作的數碼化浪潮到來，區塊鏈與AIoT、隱私計算等技術的融合，將成為智能科技的未來趨勢，未來螞蟻鏈將全面推進「區塊鏈+X」融合技術。

在今年智慧大會上，螞蟻鏈帶來了一個硬核區塊鏈科技產品——一體機概念機、4G/5G通信模組，以及首個歐洲杯區塊鏈獎杯。

蔣國飛介紹說：「作為新一代數碼化基礎設施，區塊鏈解決了產業鏈接的信任問題，為產業協作創造了一個信息安全高效流轉的網路。」

延伸閱讀:【下半年部署】2021下半年 值得加注的10隻收息股

    點擊圖片放大
    +20
    +19

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

港股 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 阿里巴巴 螞蟻集團（滬：688688） 螞蟻集團（06688） 螞蟻金服

上一篇文章

瑞安房地產交還兩地皮予佛山市政府 獲現金補償逾26億人幣

下一篇文章

Green Monday藉開網店 進軍內地首站
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【REIT王放榜】領展重啟以股代息　要錢還是要股更着數？
【REIT王放榜】領展重啟以股代息　要錢還是要股更着數？
【網民熱話】網上騙案層出不窮 網民收假冒郵政釣魚短訊　破解五個騙徒常用手法
【網民熱話】網上騙案層出不窮 網民收假冒郵政釣魚短訊　破解五個騙徒常用手法
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【MPF】盤點2021年4月強積金最佳基金　最佳一隻賺6.96%
【MPF】盤點2021年4月強積金最佳基金　最佳一隻賺6.96%