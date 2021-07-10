Green Monday藉開網店 進軍內地首站

網購愈來愈普及，不少商家都希望透過網商平台開拓新的銷售渠道，主力推動綠色飲食文化的 Green Monday 近年亦進軍內地市場，旗下品 牌 Green Common 於 2019 年 開始在天貓國際開設網店，為進入內地市場試水溫，而且更是首批入駐冷鏈服務的商家。

由於近年愈來愈多食素及注重健康，對植物肉尤其關注，Green Monday 亦可謂「食正這條水」，Green Monday 創辦人兼行政總裁楊大偉透露，今年首五個月Green Common 在天貓國際的銷售額按年錄得七至八成增長，同時在去年底公司亦於上海開了首間 Green Common 餐廳，計劃今年在上海和廣州再多開 3 間店舖，希望能讓更多內地顧客品嘗到其素食產品之餘，亦冀望能增加綫上綫下的互動。

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「其實除了開餐廳，過去一年我們也通過直播、在一些特別日子推出主題促銷，甚至請 KOL 帶貨方式等去 吸 引 消 費 者。」Green Common今年亦參加了天貓 618 活動，楊大偉透露單是 618 首階段，即 6 月 1日至 3 日的銷售額已經較平日增加 8倍。為了令內地消費者可以嘗試到植物肉，此期間 Green Common 亦提供了不少促銷優惠作招徠。

事實上，從天貓國際的數據可見，植物基、零糖、低卡等概念的進口健康食品品牌，當中包括「植物肉」、「植物奶」在內的植物基食品，於 2020 年全年在天貓國際銷售額按年增長 202%。楊大偉表示，天貓國際網店是公司進軍內地市場的第一步，目前銷售的幾十款產品中，除了自家 OmniPork 新豬肉之外，還包括代理的 Alpha Foods、Gardein 等品牌產品。

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至於香港市場方面，楊大偉認為雖然本港疫情近月已緩和，市民多了外出吃飯，導致網購確實有所回落，當刻的網上銷售較高峰期減少約三成，不過對比疫情前仍然錄得增長。「Green Monday 的香港網上銷售額佔整體銷售約 10% 至 15%，內地 佔 比 則 較 高， 約 佔 20%， 我 們預計未來網上銷售額比例可增加到20% 至 30%。」

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記者：張以正