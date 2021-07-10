【阿里巴巴】港網購市場日益壯大  天貓香港與2000品牌合作爭商機

網購愈來愈普及，眼見不少企業都陸續加入這個戰團，甚至連阿里巴巴（09988）旗下的淘寶天貓亦要進軍香港市場，可見網購商機正在香港日益壯大，大家都希望分一杯羮。根據政府數據可見，香港 4 月份整體零售按年增長 12.1%，網購銷售則增長 27.2%。如此增速，難怪大家都對此虎視眈眈。

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天貓淘寶港澳事業部負責人陳子堅表示，天貓香港自 5 月試業以來，已跟超過 2,000 個品牌合作，對商家而言，除了是眼見網上購物平台愈趨蓬勃，希望開設多個銷售渠道，亦有部分品牌希望進軍內地，就先以天貓香港作踏腳石，先試水溫，日後通過天貓國際拓展內地市場。

有網購過的人，相信大部份都曾經用過淘寶，隨着淘寶愈來愈受歡迎，旗下先後衍生出不同的平台，如 B2C 的天貓、天貓國際、天貓香港，又或是 C2C 的淘寶和淘寶香港站。正如天貓香港今年成立，為打入本地市場。天貓淘寶港澳事業部負責人陳子堅表示，香港電商市場與內地不同，但發展新零售的空間可能會更大，冀望透過這經驗，日後可建立在發達城市的電商範本。

▲ 天貓淘寶港澳事業部負責人陳子堅

「過去淘寶香港站的商品都是主打內地商品，而天貓香港的商品則大不同，因為在平台上更多的是香港人熟悉的國際品牌，所銷售的產品包括以美妝、電子產品與服飾為主，以及一些快消品等等；另一方面，消費者的單價亦較淘寶香港站高。」目前天貓香港已跟超過 2,000 個品牌合作，未來仍會陸續增加。

無可否認，疫情確實為本港網購發展推進了一大步，尤其在去年初，疫情爆發之初，人心惶惶，莫說外出吃飯，連去超級市場買生活用品也不是人人願意，所以在此期間令網購成為了「疫市」大贏家。天貓香港趁此機會進軍香港，也不是無道理。陳子堅就透露，天貓香港的增幅遠高於市場水平，一方面是來自疫情復甦，另一方面則是網上銷售的熱情依然沒有減退。

過去一直說香港購物太方便，網購難以發展，如今因疫情而令網購大力推動，惟像陳子堅說，天貓香港有很多國際品牌，到底如何吸引本地消費者呢？因為名牌產品價錢高昂，消費者更不輕易在網上購買，更遑論只要移玉步已經可以在街上立即買到，何必要在香港天貓上選購呢？

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陳子堅解釋，本身天貓淘寶早已跟很多大品牌合作，他們見到在內地非常成功，以往未必會想在香港做電商，因為既沒有品牌體驗，網店又沒有服務可言，但分別就在於在實體店他們不會完全掌握每一位進店顧客的喜好和資料，即使今個月有 5,000 個客入進店，但他們也不會知道甚麼人來過，但網店就不同了，可以根據客人在網店的逗留時間，觀看的產品及消費模式來了解客人的需要，長遠則可以透過這些資訊利用到在更多的營銷活動上面。

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記者：張以正