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【新股IPO】優趣匯2177暗盤收市報12.44元 微升4.9% 一手帳面賺116元

股樓投資 22:08 2021/07/09

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優趣匯（新上市編號：02177）將於下周一（12日）掛牌，根據輝立交易平台顯示，優趣匯暗盤高開9.6%，報13元，最高曾見20元，低見11.22元，收市報12.44元，較招股價11.86元，升4.9%；全日成交265萬股，涉資3,370萬元。以每手200股計，一手帳面賺116元。

喆麗控股YesAsia2209首日掛牌最高曾升4成　收市一手帳面賺180元，見【下一頁

優趣匯為內地電子商務零售及批發解決方案提供商，戰略性專注於日本品牌快速消費品，包括美妝產品及個人護理產品。是次上市共發售3,069萬股，並引入了碧桂園服務（06098）附屬等3名基石投資者，合共認購779.9萬股。

領悅服務2165暗盤收市報5.75元 升37.2% 一手面賺1560元，見【下一頁】

是次公開招股共獲約24.5倍超購，並已啟動回撥機制佔比增至30%，一手中籤率為53%；以下限11.86元定價，其招股範圍介乎11.86元至15.35元，集資所得主要用作投資社交媒體營銷與廣告、發展自主品牌、豐富品牌組合；豐富健康產品品牌與產品種類；尋求對技術公司及O2O服務提供商戰略投資等；上市獨家保薦人為中金。

延伸閱讀: 大摩降快手評級至「減持」　 目標價削近六成　股價連跌9日續創新低

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記者：張以正

優趣匯控股（02177） IPO 港股

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