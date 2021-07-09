【樓市現象】上半年二手交投爆旺 呢5個地區成交量最高 首位你未必估得到

今年上半年樓市表現強勁， 二手住宅交投十分暢旺，宗數明顯超越去年同期。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處買賣註冊登記個案並將全港劃分為88區分析，今年上半年86區二手住宅註冊量均較去年同期上升，即接近98%。



隨著屯馬綫於上月全綫開通，屯門區住宅物業前景看高一綫，該區住宅成交量也大增，不過今年上半年錄得最多住宅成交量的地區並不是屯門，令不少人大跌眼鏡。

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美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，宗數排名方面，今年上半年荃灣宗數名列前茅，錄1,836宗，為88區之中最多，按年升約67.8%；宗數排名第二的是屯門，該區錄1,489宗，按年亦升約40.9%；至於排名第三位的是元朗，錄1,399宗，按年則升約44.2%；馬鞍山錄1,248宗，按年增約44.3%；沙田錄1,008宗，升約40.6%。上述5區二手住宅註冊量均已突破千宗水平，並位列5強。

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今年樓市回暖，上半年二手住宅交投暢旺，宗數明顯超越去年同期。若選取今年上半年二手住宅註冊量最多10區計算，當中荃灣不僅是各區之中二手住宅註冊量最多的地區，而且宗數按年升約67.8%，則是上述10區之中升幅最大的地區。此區二手註冊量除了主要來自麗城花園、海濱花園、愉景新城及荃灣中心等傳統屋苑外，環宇海灣、海之戀、全．城滙、柏傲灣等荃灣西新晉屋苑亦錄不少登記。



上半年二手住宅註冊宗數最多的10區中，港島唯一能躋身10大之中的是北角/炮台山，該區宗數按年升約45.3%；東涌區上半年宗數按年亦升約44.7%。



反觀，紅磡宗數按年升約17.2%，升幅為10區之中最少；旺角/大角咀亦錄約20.4%的按年升幅，升幅亦為10區之中次低。

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記者：陳詠妍