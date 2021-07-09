【新股IPO】領悅服務2165暗盤收市報5.75元 升37.2% 一手面賺1560元

領悅服務（新上市編號：02165）將於下周一（12日）掛牌，根據輝立交易平台顯示，領悅服務暗盤高開43%，報5.99元，最高曾見7.05元，低見4.75元，收報5.75元，較上市價4.19元，高37.2%或1.56元，成交597萬股，涉資3,280萬元。不計手續費，每手1,000股，帳面賺1,560元。

一嗨租車傳有意來港上市 集資10億美元，見【下一頁】

截至2020年9月底，領悅服務已簽約管理226項物業，總簽約建築面積約3,490萬平方米，截至最後可行日期，總簽約建築面積及在管建築面積分別約為3,630萬平方米及2,030萬平方米。去年前9個月的收入為3億元人民幣，按年增加72%，期內利潤為5380萬元人民幣，按年急增2.7倍。

來自四川的領悅是次來港上市共發售7,000萬股，其中10%公開發售獲逾4倍超購，認購一手中籤率13%；招股價範圍介乎3.75元至4.55元；集資所得主要用作戰略收購及投資、升級信息系統及設備等；上市獨家保薦人建銀國際。

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記者：張以正