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【新股IPO】喆麗控股YesAsia2209首日掛牌最高曾升4成　收市一手帳面賺180元

股樓投資 21:19 2021/07/09

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香港網上零售商喆麗控股（02209）在周五（9日）掛牌，開市報4.83元，較招股價3.28元升逾47%，最高曾見4.97元，後市回落，收市報3.46元，僅升5.5%，全日成交2.78億元，以每手1000股計，一手帳面賺180元。

一嗨租車傳有意來港上市 集資10億美元， 見【下一頁】

喆麗主要從事採購及銷售第三方品牌及無品牌亞洲時裝與生活時尚、美容及娛樂產品，經營網購平台「YesAsia」、「YesStyle」以及「AsianBeauty Wholesale」。據資料，電訊盈科  （00008）  持有喆麗控股11.16%股權。

是次集資所得，其中54%用於加強集團市場營銷工作；20.1%用於優化集團的平台內容及資訊科技能力以及創造令人滿意的用戶體驗；16.1%用於提高集團的物流配送實力及倉庫效率；及餘下9.8%用於一般營運資金。

延伸閱讀:中遠海控預告上半年多賺逾31倍 大摩升目標價46%

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記者：張以正

喆麗控股（02209） IPO 港股

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