【電動車】小鵬汽車發布新車小鵬G3i　售價介乎14.98萬至18.58萬人幣

▲ 小鵬汽車發布新車小鵬G3i 售價介乎14.98至18.58萬人幣

小鵬汽車 （09868） 今日發布新車超長續航智能SUV小鵬G3i，是小鵬G3的中期改款車型，售價介乎14.98萬至18.58萬元人民幣。

小鵬G3i採用X Robot Face家族式設計語言，同時還將配備同級最高的XPILOT自動駕駛輔助和Xmart OS車載智能系統。據悉，新車已於即日起開啟預訂，並將於今年9月啟動交付。

小鵬汽車美股輕微高開，不過其後轉跌，現報39.46美元，跌1.6%。

小鵬G3i外觀及內部設計

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小鵬汽車董事長何小鵬在發布會上表示，出行作為第三大時間佔用場景，一定會像手機一樣，向智能化發生邊個，小鵬不僅要成為智能汽車賽道的領先者，更要讓科技的力量普及更多人，相信小鵬未來能成為年輕人20萬元以內，智能電動SUV的第一選擇。

小鵬G3i擁有同級的XPILOT 2.5自動駕駛輔助系統，中高配汽車擁有ACC自適應巡航、ALC自動變道輔助（打燈自動變道）、LCC車道居中輔助、LKA車道保持、ATC自適應彎道巡航、XPILOT Parking超級自動泊車輔助等自動駕駛輔助功能。

另外，小鵬G3i還搭配驍龍820A車規級芯片，作為車載娛樂芯片以配合全語音車載系統。

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記者：梁安琪