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【港股追蹤】中興通訊上半年收入大增 預期淨利潤增逾一倍

股樓投資 21:18 2021/07/09

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中興通訊（00763）收市後公布，預料上半年歸屬公司普通股股東的淨利潤約為38億元至43億元（人民幣，下同），按年增104.6%至131.5%，期內每股基本收益為0.82至0.93元，去年同期則為0.4元。

【異動股】長汽上半年銷量按年增近6成 全日急升逾8% 曾創近月高位  詳情請看[下一頁]

中興指，上半年內公司積極優化市場格局，使期內收入錄得增長，毛利率持續改善，盈利能力大幅提升。期內，公司轉讓了旗下北京中興高達通信技術有限公司的90%股權，確認稅前利潤約8億元，帶動上半年淨利潤增長。

中興全日微升0.9%，報21.9元，成交約1億元。

【下半年部署】2021下半年 值得加注的10隻收息股  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

北京 成交 中興通訊（00763） 港股 人民幣

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