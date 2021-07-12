【美股焦點】美股三大指數上周創新高　本周藍籌股業績放榜

美國10年期國債收孽息率近期回落，上周五（9日）美股全面造好，三大指數皆創下收市新高，當中道指升1.3%，納指升近1%，標指升1.1%。展望本周，市場繼續關注通脹數據，另外聯儲局主席鮑威爾 (Jerome Powell) 將於本周出席國會貨幣政策聽證，此外藍籌股公布次季業績亦是市場焦點。

本周以下藍籌股公布業績

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本周公布業績的主要是金融股，包括摩根大通（JPM）、高盛（GS）、摩根士丹利（MS）等。聯儲局曾於上月底公布，23間大型銀行均通過壓力測試，因此將解除對美國大型銀行派息及股票回購禁令，隨後多家銀行本周紛紛計劃上調股息及股票回購規模。

銀行股通過壓力測試，反映隨著經濟活動復甦，銀行業務反彈，擁有堅實的基礎，但其下一階段的增長更加不確定。去年疫情期間，市場交易熱情高漲，令相關業務收益迅速增長，而本季交易活動收入料將有所下降；另外貸款活動有減弱跡象，預期相關收入增長疲軟。

今年市場板塊輪動下，資金流向金融、銀行等周期股，追蹤標普500銀行指數的SPDR S&P Bank ETF（KBE）年內升逾兩成，跑贏大市。不過該ETF的預期市盈率目前為1​​1.1倍，仍低於標普500指數的21.6倍。

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编辑：李勝男