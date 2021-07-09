【舜宇光學】6月手機鏡頭出貨量下跌 車載鏡頭業務反見上升

舜宇光學 （02382） 公布6月營運數據，其中手機鏡頭出貨量8,581.6萬件，按年下跌27.1%，按月跌幅為13.7%，主要受海外疫情及國內智能手機需求放緩的影響。

另外，公司車載鏡頭出貨量按年升34.6%至494.5萬件，公司解指主要由於公司業務市佔率上升，以及去年疫情帶來低基數效應。不過，由於汽車供應鏈關鍵零部件缺貨，因此公司車載鏡頭出貨量按月跌25.2%。

另外，公司手機攝像模組出貨量5,135.9萬件，按年升17.5%，按月跌7.3%，原因為受海外疫情及國內智能手機需求放緩的影響。

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