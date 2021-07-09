  • 30°C
香港時間 : 2021709日 (五) 21:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【柏傲莊III】新世界柏傲莊拆樓累股價兩日跌逾6%　公司斥逾1億元回購「護盤」

股市 20:28 2021/07/09

分享：

【柏傲莊III】新世界柏傲莊拆樓累股價兩日跌逾6%　公司斥逾1億元回購「護盤」

新世界 （00017） 柏傲莊III兩憧大廈因混凝土強度未達標準，需要拆卸再重建，累新世界股價兩日累跌逾6%。新世界股價未止跌，公司隨即於周五（7月9日）回購300萬股，回購價格介乎37.1至37.65元，涉資約1.12億元。新世界股價周五跌2.7%，收報37.35元，全日成交約10.2億元。

摩根士丹利估計，柏傲莊拆樓事件的賠償成本約6億元，佔項目總收益約5%，預期於8月或9月份支付，新世界同時要負擔額外建築成本約9億元，或現有成本約三分一。大摩估計，柏傲莊III拆樓事件發生前，項目的息率前利潤（EBIT）率約21%，預期柏傲莊III不會於2024財年前入帳。

相關文章：【柏傲莊III】新世界股價再插2.7%　柏傲莊III兩座拆卸重建料花費10億至12億元（第三版）

相關文章：【電子消費券】新世界K11夥WeChat Pay HK推消費券獎賞　最多回贈逾1000元

 

2021書展早鳥3重賞︰《香港經濟日報》電子版全年至低價＋高達$340現金賞＋禮物<優惠詳情>

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結： https：//bit.ly/3pPwtuA

港股 新世界發展（00017） 柏傲莊III 新世界

上一篇文章

【蘋果股價】蘋果股票唔怕買　買賣操作怎部署？

下一篇文章

【新股IPO】領悅服務暗盤曾升逾2倍、每手帳面收賺最多2840元　優趣匯僅升4.9%、一手賺116元（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【新股IPO】融信服務2207周三起招股　入場費5686.7元
【新股IPO】融信服務2207周三起招股　入場費5686.7元
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【美國失業救濟金人數】美國上周首申領失業救濟人數升至37.3萬人　高於預期
【美國失業救濟金人數】美國上周首申領失業救濟人數升至37.3萬人　高於預期
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊