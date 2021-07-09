▲ 【柏傲莊III】新世界柏傲莊拆樓累股價兩日跌逾6% 公司斥逾1億元回購「護盤」

新世界 （00017） 柏傲莊III兩憧大廈因混凝土強度未達標準，需要拆卸再重建，累新世界股價兩日累跌逾6%。新世界股價未止跌，公司隨即於周五（7月9日）回購300萬股，回購價格介乎37.1至37.65元，涉資約1.12億元。新世界股價周五跌2.7%，收報37.35元，全日成交約10.2億元。

摩根士丹利估計，柏傲莊拆樓事件的賠償成本約6億元，佔項目總收益約5%，預期於8月或9月份支付，新世界同時要負擔額外建築成本約9億元，或現有成本約三分一。大摩估計，柏傲莊III拆樓事件發生前，項目的息率前利潤（EBIT）率約21%，預期柏傲莊III不會於2024財年前入帳。

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