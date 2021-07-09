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【新股IPO】一嗨租車傳有意來港上市 集資10億美元

股樓投資 20:25 2021/07/09

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消息指，內地汽車租賃公司一嗨租車正考慮來港上市，集資額或達約10億美元。據指一嗨租車將來港上市的目標估值定於50億美元，目前正在與顧問機構洽商潛在上市事宜，料最快明年上市。

康聖環球9960下周五掛牌 擬上限9.78元定價，見【下一頁】

根據一嗨租車官網資料顯示，一嗨租車創立於2006年，主要為個人和企業用戶提供綜合汽車出行服務，總部設於上海，並於全國逾450個城市開設超過6,000個服務網點。公司曾於2014年在美國上市，當時攜程（09961）、啟明創投、鼎暉創投及高盛等均為其股東。不過一嗨租車於2019年宣布完成私有化，從紐交所退市。

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記者：張以正

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