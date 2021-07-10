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【細味醺徒@iM網欄】幾乎與白酒無異的小布施清酒

名人薈萃 12:02 2021/07/10

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少有具白酒釀製經驗的酒造
早說過日本酒近年盛行「白酒風」，不少白酒口味為甘口，日本酒度為負值的比比皆是。在日本清酒網上排名前列的，都是這類酒。最近便發現了一枝幾乎連酒瓶也與白酒無異的清酒 — 小布施。說它是跟風嗎？也不是。翻看酒藏的歷史，原來在二戰時期，因食物配給緣故，酒藏失去了清酒釀造的牌照，因此有一段時間改為轉釀葡萄酒，直至1962年後才再釀造清酒。換句話說，它本來就有釀製白酒的經驗，再配合原來的清酒釀製歷史，理論上比其他新晉者，更有方法。

小布施酒造清酒

酒瓶如同白酒尚有木塞封瓶
這酒藏的酒每年產量不算多，網上標價有時會是炒價，建議買入時先格格價。適逢有天見價格合理，就買一枝回來試試，連運費，價格大概約600元。其實比一枝白酒還貴，之不過這陣子它在日本很受歡迎，也就買一枝回來試試。收貨後，發現它的酒瓶與法國白酒風格接近，酒瓶上也有一些法文。最特別的，是這枝酒是以木塞封瓶的，與一般清酒用扭蓋的不同，幸好餐廳有開瓶器，不然便白携一趟。

酒瓶以傳統白酒木塞封瓶

餘韻深長如同意大利白酒
開瓶後喝一口，幾近是白酒的味道，香氣如同白酒，而且餘韻很深長，不宜快飲，最好是喝一口後再含在口腔裡，讓舌頭嚐味。第一口的感覺，真的不錯，對它能用米釀出如同葡萄酒口味的清酒，實在嘖嘖稱奇。如果與釀人九平次的白酒風相比，它的酒餘韻更深長，味道更濃厚。兩者就好像是酸度較重的意大利白酒，與澳洲白酒之別。

太快變酸性價比下降
那麼我又是否大力推薦呢？吃了半頓飯，我本來覺得是可以的。可是，酒在後段的變化令我覺得性價比有所不足，因為它與九平次一樣，喝到中段以後，酒開始變酸了，而且餘韻太深長，喝多了便有點膩。但是，兩者價格相比，則九平次不及它的一半價錢。因此，我的看法是如果您從來沒有喝過這個銘柄，買一瓶回來襯襯西日料理，還是不錯的體驗，畢竟它也貴為日本新晉大受歡迎的清酒之一。喝過以後，如果您仍很喜歡這種白酒口味的清酒，就不妨買一些價錢相宜一些的了！

恰恰與朋友談起這枝酒，他也有類似看法。「不是不好，口味也很破格，但六百元一枝嘛，似乎有更多選擇呢！」

 

作者_醺徒（應雲遊）簡介

七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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撰文 : 醺徒（應雲遊）

欄名 : 細味醺徒

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