【玄人‧峰語@iM網欄】適應新秩序 以「正念」去對待「變革」



近日很多客人找我算命、起卦，主要是都是問是否應該移民？ 換轉以前，我會為他們拆解命盤，或起支卦看看前程。不過， 近日有關的提問，我都沒有以命理的方式去回答， 反而化身為一個零聽者，聽聽他們內心的聲音。一直以來，卜卦、 算命，都是人生處於十字路口時用作指點迷津的工具， 但今次身邊朋友及客人的移民，本身已有自己的堅實的理由， 根本是不用在求神問卜了。





整個世界由2017年已進入九運的地運，2024年將會進入九運 的天運，而整個世代就正式步入九運，所以這幾年的世運交接期， 大家是會面對前所未見的政治、經濟、文化、生活的變革、動盪。 因此，不論去與留，任何一個人都要面對一個「變」字， 要重新適應一套新秩序，新的生活。



以統計學的「鐘型」的正態分佈(normal distribution)而言， 絕大部份人都是處於中間的位置，這部份人都是不喜歡大變， 要變的只接受小變。而所謂小變，就是自己微觀的轉變是可以接受， 因為小變可令自己進步，但一旦大變，就打亂他們原有的生活摸式， 從而影響自己既有的打算。至處於兩邊極端的位置者，通常也求大變 (即客觀及主觀也求變)。在下者，機會成本較低， 只要任何轉變可以讓他們脫離低迷狀態，他們仍願意去試。再上者， 本身已資產及學識已超出他人，自然求變更超逾自己。然而， 今次這個世運的轉變，不論你想變與否， 沒有人是可以避過此一大巨輪的運轉，而今次的移民潮， 正正是中間一組的大多數，由不想變也得求變的過程的反射。



對於去與留的好與壞，其實每個人心中都有一把尺， 沒有絕對的對與錯，最重要是合適自己。平心而論，好與壞在於「 一念」， 心存「善、樂、喜、愛念」，處處也是天堂；心存「愁、惡、怨、 恨之念」，處處也是地獄，所以去與留，在乎自己是持什麼念頭。 很多問去留前程者，我都說只要你認為開心、快樂就去吧， 有時太多計算反而會原地踏步。



感恩自己是一個算命師，除了幫人指點前程外， 也會聆聽別人的訴說，因此，我的朋友圈子，慶幸還是「彩色」的， 所以今次移民潮，聽到不同的故事。綜合而言，移民的人幾個理由:



1) 社會大環境轉變的考量；



2) 中下產的本身在香港面對的困局。事實上，中下產在香港最為「 夾心」， 未至於可以跌到社會保護網享有社會福利， 但可能做一世都只是為層樓而活，更遑論給小朋友到外國升學。 現在他们在香港賣樓套現、在外圍買層樓、尚有一些錢在手、 小朋友又可免費在外國升學。



3) 過去時間，香港人都是為口奔馳，小孩跟小孩又要競爭， 久而久之，不論什麼人也被迫為忙而忙，人與人之間關係日漸疏離。 今次移民的人，想法較同，與家人及一班朋友由零開始， 在外更加要互相照應、反而人與人之間的連繫更緊，。



姑勿論大家去或留，都祝願大家一切安好、順心、順意。而我相信， 當世運交接完成，世界會回到新的正軌，一切也會好轉的。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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