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【通脹預期】債息急跌通脹降溫? 華爾街三巨頭共押注通脹重臨

股樓投資 13:09 2021/07/11

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摩根大通、貝萊德及摩根士丹利財富管理皆不擔心美債息率下跌，稱這只是短暫現象，全球經濟仍在復甦當中，押注「通貨再膨脹」的投資主題將捲土重來。

【互聯網監管】中國再有App被下架 今次到金融平台360借條

摩根大通全球市場策略師Mike Bell表示，債市反彈幅度過大，並沒有反映經濟前景強勁基本面，又指未來經濟增長仍然強勁，現時債市仍未完全反映加息預期。摩根大通預料高於趨勢的增長將持續到明年，推動股票上升及債券下跌。

貝萊德亦建議減持發達市場政府債券，並看好股票前景。該行預計通漲將會走高，而聯準局和其他央行的反應會比過去更加溫和。摩根士丹利財富管理投資總監Lisa Shalett也指，投資者押注遜於預期的經濟增長與全球增長停滯、聯儲局改變原有貨幣政策路線以的看法錯誤。

她今周在報告中寫指，經濟增長和通漲數據會繼續好較預期，孳息曲線也會變得陡峭，更料十年期美國國債孳息率將在本季回到1.75厘水平。

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撰文 : 林展鋒

股票 美股 加息 美國聯儲局 美國 通脹 國債

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