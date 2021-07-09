【大行點睇】第三季航費料再升 滙豐提高中遠海控目標價

滙豐發表報告，指中遠海控 （01919） 發盈喜，主要由於蘇伊士運河事件令運費急升。該行又指，自今年5月下旬開始，鹽田港口堵塞情況較蘇伊士運河影響更大，料令運費在第三季保持高位，第三季盈利有望超過第二季。

大行給予中遠海控目標價：

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該行上調對公司2021年度至2023年度每股盈利預測，較原來預期高29%至38%，同時高於市場平均預期36%至105%，維持「買入」評級同時，把目標價由20元升至27元。

中遠海控今日股價跌近一成至14.5元。

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