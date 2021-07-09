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周末二手睇樓量微升1.1%　美聯：新盤續吸客　料二手交投平穩

股樓投資 20:09 2021/07/09

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本周末新盤維港1號次輪推出，料將繼續吸納部分客源及購買力，據美聯物業分行統計，本周末（7月10日至11日）15個指標屋苑預約睇樓量錄得約577組，較上周末約571組輕微上升約1.1%。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，近日股市波動，資金更傾向入市「磚頭」保值，料新盤市場依然熱鬧，並搶佔購買力及焦點，儘管二手市場仍不乏買家「尋寶」，惟一手搶佔購買力，而且筍盤買少見少下，料本月二手交投平穩，本周末二手指標屋苑預約睇樓量大致横行，保持活躍。

以區域劃分，本周末港島區4個指標屋苑的預約睇樓量輕微減少約2.9%，錄約134組水平。當區代理表示，由於筍盤消化及股市波動，加上日前樓市氣氛熾熱，市場已消耗一定購買力，太古城及康怡花園周末屋苑預約睇樓量較上周末減少約半成。至於海怡半島本周末屋苑預約睇樓量平穩，因黃竹坑站新項目亦部署推售，故區內凝聚一定購買力。

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九龍區方面，7個指標屋苑周末預約睇樓量暫錄約163組，較上周末微升1.9%。本周末啟德跑道區頭炮新盤「維港1號」展開次輪開售，雖鎖住市場部分購買力，惟不少客戶睇好後市越升越有，積極搵樓。德福花園本周末預約睇樓量暫錄約19組，按周升約5.6%。美孚新邨本周末預約睇樓量暫錄約46組，按周升約2.2%，此外新都城亦錄24組睇樓旺，按周升4.3%。區內其餘屋苑，包括匯景花園、麗港城、黃埔花園及維港灣，睇樓量則按周無升跌。

新界區4個指標屋苑睇樓量按周錄升幅，錄約280組客，升約2.6%。沙田第一城本周末睇樓量錄約58組，按周增加約5.5%。代理指，屯馬線正式通車後，帶旺新界西北區成交，嘉湖山莊交投量表現向好，而本周末預約睇樓量則錄約110組，與上周相若。映灣園及牽晴間睇樓量較上周錄2.6至6.7%升幅，全港睇樓活動在屯馬綫效應及新盤開售帶動下有平穩向上跡象。

延伸閱讀︰柏傲莊III拆卸重建　突然延期收樓　買家按揭有麻煩？【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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