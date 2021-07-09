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【異動股】內地火鍋股強勢反彈　海底撈頤海急升一成

股樓投資 20:08 2021/07/09

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內地餐飲相關股強勢反彈，昨天遭高盛削價至45元的海底撈(06862) 今天股價回升一成，升破10天及50天綫，為今日最強藍籌。

另外，日前獲瑞銀首予「買入」評級，目標價看11元的呷哺呷哺(00520) 亦升近6%重越10天及20天綫，最高見8.33元。九毛九(09922)亦升2.6%報，股價重越50天及10天綫。

海底撈供應商頤海(01579)昨天亦遭高盛大削目標價至42元，該股昨天創逾一年低後，今天反彈9.3%，重越10天綫，高見曾見52.5元。

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

海底撈（06862） 港股

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