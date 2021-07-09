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【互聯網監管】中國再有App被下架 今次到金融平台360借條

股樓投資 19:59 2021/07/09

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根據內地媒體報道，360數科（QFIN）旗下產品360借條App已經下架，原因包括違規收集個人信息整改未達標。360數科美股昨晚急跌，收跌21.5%。

不過，內媒補充指，人行、銀保監、中證監及外匯局早前約談騰訊控股 （00700） 、百度 （09988） 等13間互聯網金融企業，其中只有360借條App被下架，其他仍可在應用商店搜索到。

監管當時指出，網絡平台企業普遍存在無牌或超許可範圍從事金融業務、公司治理機制不健全、監管套利、不公平競爭、損害消費者合法權益等嚴重違規問題，並提出了七條整改要求。而被約談企業也都在約談後進行了自查，並陸續提交了整改方案。

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撰文 : 謝克迪, CFA

經濟 中國證監會 中國銀行保險監督管理委員會 中國人民銀行 美股 騰訊控股（00700）

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