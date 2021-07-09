【異動股】長汽上半年銷量按年增近6成 全日急升逾8% 曾創近月高位

長汽（02333）今日公布，6月總銷售量逾10.07萬，按年升22.7%，當中新能源車銷量達10,791輛。單計上半年，長汽的總銷量達61.8萬輛，按年增56.5%。

長汽全日大升8.1%，收報27.5元，成交18.5億元，日內曾上試27.7元，創近5個月以來高位。

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另外，中汽協公布內地汽車銷售預測，料今年全年汽車總銷售量約為2700萬輛，按年增6.7%；其中，新能源車銷量約為240萬，按年增約76%。同時，中國乘聯會亦預期，芯片短缺會於本季內大幅緩解，消息帶動車股造好。

廣汽（02238）全日升5.8%，收報7.69元，成交7.1億元；恒大汽車（00708）升1.9%，報27.3元，成交9944萬；東風（00489）全日升1.6%，收報6.97元，成交9893萬元；五菱汽車（00305）全日升1.1%，報1.8元，成交975萬元。

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