  • 31°C
香港時間 : 2021709日 (五) 19:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【火速成交】傍晚放盤翌晨即沽　買家心儀荃灣翠豐臺伺機而動　一見放盤即斥700萬承接

股樓投資 19:37 2021/07/09

分享：

買樓上車，屋苑地點和附近配套絕對是一大考區因素，若想買到心儀屋苑的優質放盤，可能就要多花時間心思，時刻留意該屋苑有沒有業主放盤。中原地產林恩信表示，荃灣翠豐臺一個兩房單位，放盤不足24小時，火速以700萬元沽出。

林恩信表示，成交單位為翠豐臺5座低層D室，實用面積449平方呎，兩房間隔。據了解，業主日前於晚上放盤，有買家得知有新放盤，隨即於翌日早上睇樓，並一睇即中，即場決定入市。單位原叫價710萬元，雙方議價後減價10萬元，以700萬元成交，實用呎價15,590元。

延伸閱讀︰

【單位圖輯】單位光猛實用望全海景　海濤居1,198萬成交　創造價呎價雙破頂【下一頁

    點擊圖片放大
    +15
    +14

林恩信指，買家為上車客，心儀單位享翠綠清靜山景，間隔實用，屋苑亦自設大型會所，管理費便宜，睇樓一段時間，見難得有合適放盤，於是即睇即買。原業主則於2004年以168萬元購入單位，持貨約17年，帳面獲利532萬元，單位期內升值3.2倍。

延伸閱讀︰【一見鍾情】享全海景加豪華裝修　買家斥1,408萬買杏花邨四房套　業主32年大賺近9倍【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【單位圖輯】單位光猛實用望全海景　海濤居1,198萬成交　創造價呎價雙破頂
今日
【單位圖輯】單位光猛實用望全海景　海濤居1,198萬成交　創造價呎價雙破頂
【一見鍾情】享全海景加豪華裝修　買家斥1,408萬買杏花邨四房套　業主32年大賺近9倍
2021/07/07
【一見鍾情】享全海景加豪華裝修　買家斥1,408萬買杏花邨四房套　業主32年大賺近9倍
【有相睇】為住鐵路上蓋不惜追價入市　首置客斥905萬買匯璽一房戶　呎價近2.6萬
2021/07/06
【有相睇】為住鐵路上蓋不惜追價入市　首置客斥905萬買匯璽一房戶　呎價近2.6萬
【有相睇】睇中罕有兩房套開則實用　買家即日斥1,080萬入市東涌昇薈　創同類單位新高價
2021/07/07
【有相睇】睇中罕有兩房套開則實用　買家即日斥1,080萬入市東涌昇薈　創同類單位新高價
【有相睇】青衣曉峰園移民盤不平賣　全屋日系風靚設計　貼市價950萬沽
2021/07/08
【有相睇】青衣曉峰園移民盤不平賣　全屋日系風靚設計　貼市價950萬沽

你可能感興趣

【單位圖輯】單位光猛實用望全海景　海濤居1,198萬成交　創造價呎價雙破頂
今日 19:18
【單位圖輯】單位光猛實用望全海景　海濤居1,198萬成交　創造價呎價雙破頂
【一見鍾情】享全海景加豪華裝修　買家斥1,408萬買杏花邨四房套　業主32年大賺近9倍
18:40 2021/07/07
【一見鍾情】享全海景加豪華裝修　買家斥1,408萬買杏花邨四房套　業主32年大賺近9倍
【有相睇】為住鐵路上蓋不惜追價入市　首置客斥905萬買匯璽一房戶　呎價近2.6萬
19:37 2021/07/06
【有相睇】為住鐵路上蓋不惜追價入市　首置客斥905萬買匯璽一房戶　呎價近2.6萬
私人屋苑 翠豐臺 荃灣 中原地產

下一篇文章

【單位圖輯】單位光猛實用望全海景　海濤居1,198萬成交　創造價呎價雙破頂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MPF】盤點2021年4月強積金最佳基金　最佳一隻賺6.96%
【MPF】盤點2021年4月強積金最佳基金　最佳一隻賺6.96%
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【REIT王放榜】領展重啟以股代息　要錢還是要股更着數？
【REIT王放榜】領展重啟以股代息　要錢還是要股更着數？
【網民熱話】網上騙案層出不窮 網民收假冒郵政釣魚短訊　破解五個騙徒常用手法
【網民熱話】網上騙案層出不窮 網民收假冒郵政釣魚短訊　破解五個騙徒常用手法
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS