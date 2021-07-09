【火速成交】傍晚放盤翌晨即沽　買家心儀荃灣翠豐臺伺機而動　一見放盤即斥700萬承接

買樓上車，屋苑地點和附近配套絕對是一大考區因素，若想買到心儀屋苑的優質放盤，可能就要多花時間心思，時刻留意該屋苑有沒有業主放盤。中原地產林恩信表示，荃灣翠豐臺一個兩房單位，放盤不足24小時，火速以700萬元沽出。

林恩信表示，成交單位為翠豐臺5座低層D室，實用面積449平方呎，兩房間隔。據了解，業主日前於晚上放盤，有買家得知有新放盤，隨即於翌日早上睇樓，並一睇即中，即場決定入市。單位原叫價710萬元，雙方議價後減價10萬元，以700萬元成交，實用呎價15,590元。

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林恩信指，買家為上車客，心儀單位享翠綠清靜山景，間隔實用，屋苑亦自設大型會所，管理費便宜，睇樓一段時間，見難得有合適放盤，於是即睇即買。原業主則於2004年以168萬元購入單位，持貨約17年，帳面獲利532萬元，單位期內升值3.2倍。

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