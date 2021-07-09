▲ 【HSBC滙豐】歐洲跨黨派組織促解凍許智峯等人戶口 報道：滙豐杜嘉祺因國安法拒談

HSBC滙豐 （00005） 去年底起，凍結包括前立法會議員許智峯等多個香港民主派人士或組織的戶口，遭到英國政界批評。事隔超過半年，有由歐洲跨黨派議員組成的團體近日批評，滙豐主席杜嘉祺（Mark Tucker）拒絕討論有關解除凍結香港社運人士戶口的事宜，猶如將利益置於原則之上（prioritising profit over upholding international law）。

綜合外電報道，歐洲跨黨派組織「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）近日向杜嘉祺發信，內容提及對方拒絕就解凍香港社運人士資產一事與聯盟會面，按信件內容，報道相信杜嘉祺曾經提出，除非聯盟同意會面期間不會談及任何有可能牴觸港區國安法的議題，方會考慮會面。

滙豐祈耀年︰凍結許智峰戶口乃應當局要求 無政治考慮｜詳見【下一頁】

IPAC的信件又指，就對方要求將個別議題從議程中刪走，以及未有先決條件或警告下便拒絕會見聯盟代表，是對民主價值的侮辱。報道就此尋求滙豐置評，但滙豐未有立即回覆。

現已流亡澳洲的前議員許智峯6月底在社交平台發文指，滙豐至今已凍結其戶口超過半年，如同永久侵吞資產，促請滙豐公開交代。

滙豐今日收報43.55元，跌0.9%或0.4元，盤中曾低見43.1元，創逾1個月低，全日成交約11億元。

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