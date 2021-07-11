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【裝修熱話】羨慕外國開放式廚房很闊落　港媽也想弄一個　但怕會全屋多油煙

理財智慧 09:00 2021/07/11

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有些餐廳以開放式廚房作招攬，的確很吸引人，但如果在自家廚房以開放式設計，那又如何？近日有網民以「多不多人家中設計開放式廚房？」為題，詢問網民意見。

接圖了解更多，樓主想設計開放式廚房的原因：

    點擊圖片放大
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【樓市熱話】開放式廚房增空間感 缺點令屋企充滿油煙味　引來兩派網民激辯    【下一頁

此貼文一出，引來很多網民回應，有支持開放式廚房的網民表示，「以開放式廚房每天在家做飯幾年都沒有問題，通常家裡沒有做開放式廚房才會說全屋油煙。」、「喜歡這種風格就做，只要做好抽油煙系統，說沒有什麼油煙。」、「有開抽油煙機就可以了。」、「建議去屋宇署了解一下。」

有不支持開放式廚房的網民覺得開放式廚房油煙會多一點，其他人附和道：「每日煮飯，不好使用。」、「你要想一想，改做開放式廚房會不會違反法例？」、「如果要有型，但是違反法例，有甚麼事保險又不賠償，那麼你要不要？」

 

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責任編輯：陳頌潔

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