【一家四口 離家出走】馬漪楠：辛朝殷，藝術新潮人

辛朝殷，當代香港藝術家，非因其祖籍潮州，而是他活躍於設計、表演和潮流等藝術界別，帶領時尚潮流，是名副其實的「潮人」！

身為八十後「本地薑」，初出道卻已得Longchamp、Joyce、Delsey及HSBC公司等青睞，推出時尚聯名合作。筆者認識辛朝殷多年，知道他成功非偶然，當讀者細心欣賞作品可留意其風格，不但用色大膽繽紛，還帶點玩世不恭，難怪各潮流品牌都能與其作品無縫融合。除時尚和潮流藝術外，辛朝殷亦獲不少官方機構認可，早前香港禮賓府邀請他表演，後來獲馬來西亞皇室展覽其作品《霎那花》，並成功拍賣。

藝術與商業的平衡

畫家都有自己欣賞的藝術家，辛朝殷直言自己特別喜愛草間彌生，因而令辛朝殷走上藝術家這創新之路（The Road Less Travelled）：「草間彌生對我啟蒙影嚮深遠，其作品不但有張力，將藝術帶進商業合作時，卻無損美感，令我大開眼界，由此看到藝術很多可能性。」這影響了辛朝殷的藝術理念，其創作不受商業拘泥，打破藝術的傳統定義。

辛朝殷曾發表《應用力革命》，認為當代藝術作品應用能力很重要，提高其作品在不同範疇的應用力，能增加商業、表演和合作機會。然而這些機會對辛朝殷而言，是一個能藉作品和述說大鳴大放的平台，專注把創作做到極致，讓更多人接觸藝術及其人文價值，才是辛朝殷的本意。潮流文化為語境，配搭「Signature」的視覺符號，藝術的門外漢是不會找到共鳴的。

作畫的靈感泉源

有今天成績，辛朝殷仍然保持謙虛，全因一直支持他創作的奶奶。奶奶是其靈感泉源，亦因為奶奶辛朝殷才堅持走這條路。有留意其作品，便發現辛朝殷經常以花作題，因為每逢回鄉探親，辛朝殷的奶奶總在離別時偷偷把一包小紅花藏到行李內，當回家打開行李，才發現奶奶送的禮物。手握的小紅花物輕情意重，所蘊含的是致親給予的祝福和思念。奶奶過身後，紅花不再，但自此拿起畫筆畫花，辛朝殷就把這朵小紅花重新塑造出來，令「她」永遠在畫中存在，成為精神層面上的不朽。

藝術最終講求精神力量，辛朝殷創作《霎那花》，把自己的祝福也畫在畫中，以畫把靈性善念送到每位觀看者的生命。雖說辛朝殷是「潮人」，但卻是筆者認識中最重情、念舊的人。若想現場欣賞辛朝殷的個人展覽《對倒》，不妨在8月28日前，到KC100藝術空間，觀賞其最新系列的作品。

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