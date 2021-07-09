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特朗普15歲細仔身高2米 美媒封「新特朗普大廈」

環球社會熱點 19:27 2021/07/09

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雖然特朗普已卸任美國總統，但他與家人的一舉一動仍備受關注。有外媒最近拍攝到特朗普幼子巴倫生活照，年僅15歲的巴倫原來已快高長大，身高達兩米，樣子亦成熟不少。美媒更將巴倫封為「新特朗普大廈」（Newest Trump Tower），讚巴倫如摩天大樓一樣高。

特朗普揚言控告多個社交媒體 損害民眾言論自由 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）幼子巴倫（Barron Trump）一向作風低調，目前仍在就學，公眾亦甚少機會了解巴倫近況。

有外媒周三（7日）拍攝到巴倫生活照，他與母親梅拉尼婭（Melania Trump）離開曼哈頓寓所時，身高有2米的巴倫非常搶眼，連身高1.8米的母親及高大保鑣亦被比下去。

而巴倫身穿深色長袖T恤及牛仔褲，拎著價值3,995美元（約3.1萬）的名牌袋的身姿如模特，似乎盡得母親真傳。

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美國總統排名特朗普險包尾 死敵奧巴馬排第幾？ 【下一頁】

特朗普和梅拉尼婭身材高挑，但沒有想過幼子居然「青出於藍」。身高1.9米的特朗普上周在北卡羅來納州舉行的共和黨活動中亦驚嘆：「巴倫身高 6 尺 7 寸（約2米），你能相信嗎？他才15歲」

特朗普同時更笑稱巴倫已超越次子埃里克（Eric Trump），成為特朗普家族內最高的成員。

責任編輯﹕郭麗明

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