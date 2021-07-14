【都市診療室】認識泌尿道上皮細胞癌

大眾對罕見疾病了解不多，而其治療方法亦有限，患者難以得到合適治療。猶幸，經過醫學界多年努力，基因檢查技術日漸成熟，逐漸破解不少罕見疾病，新藥物得以面世，泌尿道上皮細胞癌便是其一。

泌尿道上皮組織分布

泌尿道上皮組織分布於泌尿道系統中的器官，從腎盂（即腎臟內側的漏斗狀空腔）、輸尿道、膀胱延伸到尿道近端，這些組織的細胞會接觸尿液並保護器官，「泌尿道上皮細胞癌」就是這些細胞出現了病變。換言之，膀胱、輸尿管及腎孟等位置是可能出現病變的部位。醫學界至今對這種癌症的成因仍不太了解，在香港以至全球屬罕見，但相信吸煙及長期接觸化學物品均會增加患病風險。

癌症的病徵與病變

「泌尿道上皮細胞癌」的病徵與大部分泌尿系統病變相似，小便帶血及赤痛，直至病情後期，尿急、尿頻情況較多，泌尿系統通道有機會阻塞，影響到腎功能。因此，如市民出現血尿又沒太大痛楚，最好盡早檢查找出病因，現時較常見的診斷方法包括化驗小便，以及靜脈尿道造影及膀胱鏡檢查，後者能抽取組織並作化驗，準確度較高。

因罕見而難以治療？

既然是罕見疾病，治療上會否相對困難呢？「泌尿道上皮細胞癌」與其他癌症一樣，在早期階段，如果癌細胞沒有侵入肌肉層，可以透過手術切除腫瘤，惟它的復發機會較高，故此術後需要在腫瘤附近浸淫化療藥物或卡介苗減低復發機率。

當癌細胞入侵肌肉時，或經血液及淋巴擴散，會影響肝臟、骨骼及肺部，或要使用混合化療，服用鉑金類藥物與其他藥物。不過，一綫化療也有失效時候，屆時患者可能要用到二綫化療藥物或免疫治療，可惜這種癌症的病人大部分較年長，體質較差，未必能適應毒性較強的化療。

幸而，隨着對腫瘤形成的認識更深，藉着次世代基因檢查，醫學界發現約20%患者的致癌基因（如FGFR）出現突變，驅使腫瘤增生及複製，只有標靶藥物能抑制基因變異及癌細胞生長。研究指出，接受標靶治療的患者，縮細腫瘤的成效達四成，存活期中位數約14個月，比傳統化療的6至8個月更為理想。

如今，美國食品及藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration）已批准這種標靶藥物用於治療「泌尿道上皮細胞癌」，對患上這個罕見癌症的患者而言，無疑是個新的選擇，擺脫「無藥可醫」的困境。最後提醒大家，治療「泌尿道上皮細胞癌」有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者宜應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情及承擔能力等，選擇最合適的方案。

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