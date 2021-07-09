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【人行降准】人行釋貨幣政策寬鬆信號　下周四起全面降准0.5個百分點　

環球政經 20:10 2021/07/09

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本周五（7日）人行已經宣布，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，是次全面降准將釋放長期資金約1萬億人民幣，自下周四（15日）開始生效。此前國務院指，此次降準主要是為了對沖大宗商品價格上漲對企業生產經營的影響，進一步加強金融對實體經濟特別是中小微企業的支持。人行還強調，穩健貨幣政策取向沒有改變，不會造成「大水慢灌」。

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰認為，降準反映了人行擔憂內地今年第二季度經濟增速放緩。周五（9日）中國國家統計局公布，6月消費者物價指數（CPI）按年升1.1%，較前值回落0.2個百分點，而生產者物價指數（PPI）按年8.8%，仍處高位，反映了消費者情緒依然低迷。許長泰預計，降準將有助於改善銀行資金流動性，但需求側的風險仍然存在。

下周四內地將公布一系列重要經濟數據，包括第二季度GDP出爐，預期按年增8%，同日還將公布6月零售銷售、工業生產及固定資產投資數據。

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编辑：李勝男

許長泰 GDP 貨幣政策 商品

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