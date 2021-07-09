【書展優惠】接種疫苗有優待　書展免費入場兼贈書及優惠低至8折

▲ 書展送出3.5萬個書展免費入場名額予已接種一劑或以上疫苗的市民，書展參展商亦將為已接種疫苗的參觀人士提供各項優惠。（書展網站截圖）

今年書展將於本月14至20日舉行，有別於以往的優惠，書展參展商將為已接種疫苗的參觀人士提供各項優惠，包括購物折扣、現金優惠券、贈送書籍及禮品等。另外，大會亦會送出3.5萬個書展免費入場名額予已接種一劑或以上疫苗的市民。

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為鼓勵大家於非繁忙時段入場，參觀人士只需在書展期間中午12時前，出示2019冠狀病毒病疫苗接種紀錄，包括電子針卡或紙本針卡，便可在會場的特別通道即時免費入場。7月14及15日的名額為每日10,000個，7月16至20日的名額則為每日3,000個。

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參展商方面，將為已接種疫苗的參觀人士提供優惠，包括突破機構、READABLE PRESS LIMITED、香港教育圖書有限公司、Joint Publishing (Hong Kong) Company Limited等均會贈書。Pearson Education Asia Ltd、新雅文化事業有限公司、香港聯合書刊物流有限公司等則有贈品。

折扣優惠低至8折，包括CHINESE CULTURE AND ART DEVELOPMENT CENTRE LIMITED書展價再8折購買棋具、文房四寶或教材；Book Depository提供85折等。

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責任編輯：朱悅瀅