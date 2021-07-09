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【Apple】Mini LED屏幕只用兩年？ 報告：iPad 2023年起改用OLED

科技 19:20 2021/07/09

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美國市調機構Display Supply Chain Consultants（DSCC）最新的報告指，預期蘋果（Apple）在2023年才會發布首款OLED iPad，並推出10.9吋的AMOLED iPad或iPad Air。

外界不斷傳出蘋果（Apple）可能推出OLED版iPad的消息。美國市調機構Display Supply Chain Consultants（DSCC）最新的報告指，預期蘋果在2023年才會發布首款OLED iPad，並推出10.9吋的AMOLED iPad或iPad Air。

據DSCC的報告，Apple將在2023年發表OLED版iPad，有助帶動平板市場的規模，並助其在2024年一舉突破10億美元（約77億港元）。報告指出，採用OLED屏幕的平板，銷售年增率預估在2023年可達到57%，也代表成長率攀抵預測期間的高峰。OLED版iPad一旦問世，將主宰OLED平板市場。iPhone 12系列手機已採用OLED屏幕。DSCC預估，Apple第3季稍早將發表iPhone 12S新機，比去年發表新品的時間早。

【手機防水】想了解手機「防水性能」？新Android程式可快速測試

據悉，Apple今年5月剛推出12.9吋的升級版平板電腦iPad Pro正採用mini-LED屏幕。Apple若在2023年改用OLED屏幕，意味Apple在不足兩年內轉向採用另一項顯示器技術。

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責任編輯：張凱琳

 

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