【職場熱話】公司允一天無病紙假 女同事請兩天 被要求補紙 發惡罵人 還想要求多一天

對大部分女性來說，每個月的生理期都很辛苦，如果公司肯給同事們一天免醫生紙的假期，那該有多好呢？近日有網民於網上討論區發文，指公司為了方便女同事每月不舒服的時候可以請一天病假而不用醫生紙。可是，有一名女同事對此政策感到很不滿，要求多一天免醫生紙的假期。

接圖了解更多，樓主經歷：

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【職場熱話】跟友好女同事拍住工作 對方竟請病假去看電影 事主嘆「千萬不要和朋友做同事」 【下一頁】

此帖文一出，引來很多網民回應，有認同樓主做法的網民認為樓主公司福利已是很好，即使人事部已不停解釋，只是該女同事以為惡就贏了，並解釋道：「這種假期給你是人情，不給是道理。如果有人濫用惹事，老闆可能取消政策，以一了百了，大家到時候就『高興』」

大部分網民認為人事部都只是打工，沒有必要受氣，又何必難為人，並建議人事部裁員名單一定要交她的名字出去，甚至如果不補假紙，直接扣她年假。有人還分享了前公司的做法：「公司很系統化，不用說這麼多，出電郵：補不到醫生紙，補年假假紙，不補當曠工，收大信封。」

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責任編輯：陳頌潔