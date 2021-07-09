南韓首爾下周實施最高防疫級別 首都圈日均增逾700宗確診

南韓新冠病毒疫情持續惡化，南韓當局表示下周一（12日）起，首都圈地區將實行最嚴厲的第4級別防疫，為期2周。南韓將全面禁止大型活動，民眾違反防疫規定會被罰款。南韓中央災難安全對策部表示，現時疫情主要涉及青壯年及小型聚會。

南韓半年來首次新增破千確診 防疫再收緊 【下一頁】

對策部周五（9日）表示，首都圈疫情嚴重，截至周五，過去一周平均每日新增741宗確診個案。當局宣布，下周一起，首爾市、京畿道及仁川市等首都圈地區將上調防疫級別至第4級，即最高級別。

根據規定，晚上6時前只允許最多4人聚會，6時後禁止3人以上聚集。南韓將同時全面禁止舉辦大規模活動，除1人示威外，所有集會及遊行均被禁止，宗教活動同樣受限。

學校方面，全部學校皆需轉為線上教學。婚禮及葬禮只限親屬參加，體育賽事需閉門進行。住宿設施只能接受客房總數3分之2數目預定量，娛樂場所需繼續停業。雖然正規表演場所只要遵守基本防疫守則，就可繼續營業，但當局禁止場所舉辦臨時表演。早前針對已接種疫苗人士放寬的限制，亦再度收緊。若民眾或機構違反規定，會被分別罰款10萬及300萬韓元（約677港元及2萬港元）。

南韓首都圈佔8成確診 打完疫苗要照戴口罩 【下一頁】

對策部表示，新一輪疫情主要涉及青壯年人士，及小規模聚會傳播。當局料疫情或會繼續蔓延，首都圈居民需減少接觸以降低染疫風險。對策部社會戰略阻組長孫映萊表示，第4級別限制勢必對社會及經濟造成影響，為避免進一步損失，能否2周內有效減少疫情傳播變得十分重要。他呼籲民眾，應積極配合政府防疫措施。

責任編輯：李俊儀