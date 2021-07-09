  • 31°C
香港時間 : 2021709日 (五) 19:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

南韓首爾下周實施最高防疫級別 首都圈日均增逾700宗確診

環球社會熱點 19:06 2021/07/09

分享：

南韓新冠病毒疫情持續惡化，南韓當局表示下周一（12日）起，首都圈地區將實行最嚴厲的第4級別防疫，為期2周。南韓將全面禁止大型活動，民眾違反防疫規定會被罰款。南韓中央災難安全對策部表示，現時疫情主要涉及青壯年及小型聚會。

南韓半年來首次新增破千確診 防疫再收緊 【下一頁】

對策部周五（9日）表示，首都圈疫情嚴重，截至周五，過去一周平均每日新增741宗確診個案。當局宣布，下周一起，首爾市、京畿道及仁川市等首都圈地區將上調防疫級別至第4級，即最高級別。

根據規定，晚上6時前只允許最多4人聚會，6時後禁止3人以上聚集。南韓將同時全面禁止舉辦大規模活動，除1人示威外，所有集會及遊行均被禁止，宗教活動同樣受限。

學校方面，全部學校皆需轉為線上教學。婚禮及葬禮只限親屬參加，體育賽事需閉門進行。住宿設施只能接受客房總數3分之2數目預定量，娛樂場所需繼續停業。雖然正規表演場所只要遵守基本防疫守則，就可繼續營業，但當局禁止場所舉辦臨時表演。早前針對已接種疫苗人士放寬的限制，亦再度收緊。若民眾或機構違反規定，會被分別罰款10萬及300萬韓元（約677港元及2萬港元）。

南韓首都圈佔8成確診 打完疫苗要照戴口罩 【下一頁】

對策部表示，新一輪疫情主要涉及青壯年人士，及小規模聚會傳播。當局料疫情或會繼續蔓延，首都圈居民需減少接觸以降低染疫風險。對策部社會戰略阻組長孫映萊表示，第4級別限制勢必對社會及經濟造成影響，為避免進一步損失，能否2周內有效減少疫情傳播變得十分重要。他呼籲民眾，應積極配合政府防疫措施。

責任編輯：李俊儀

相關文章

南韓情報機構：金正恩最多瘦咗20公斤
今日
南韓情報機構：金正恩最多瘦咗20公斤
【南韓疫情】半年來首次新增破千確診 防疫再收緊
2021/07/07
【南韓疫情】半年來首次新增破千確診 防疫再收緊
【南韓疫情】首都圈佔8成確診 打完疫苗要照戴口罩
2021/07/05
【南韓疫情】首都圈佔8成確診 打完疫苗要照戴口罩
【南韓疫情】Delta變種侵襲 單日確診創半年新高
2021/07/02
【南韓疫情】Delta變種侵襲 單日確診創半年新高
【強生疫苗】南韓男接種後死亡 調查與疫苗關連
2021/06/13
【強生疫苗】南韓男接種後死亡 調查與疫苗關連

你可能感興趣

南韓情報機構：金正恩最多瘦咗20公斤
今日 15:43
南韓情報機構：金正恩最多瘦咗20公斤
【南韓疫情】半年來首次新增破千確診 防疫再收緊
12:51 2021/07/07
【南韓疫情】半年來首次新增破千確診 防疫再收緊
【南韓疫情】首都圈佔8成確診 打完疫苗要照戴口罩
18:25 2021/07/05
【南韓疫情】首都圈佔8成確診 打完疫苗要照戴口罩
傳染病 疫情 南韓 首爾 新冠肺炎疫情 宗教 體育賽事 學校 表演 疫苗

上一篇文章

邊個運動員網上被鬧得最多？C朗LeBron James上榜

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月09日 時間19:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
新型冠狀肺炎全球疫情（07月09日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月09日 時間19:00）
英國擬將香港列入免隔離入境名單
英國擬將香港列入免隔離入境名單
英國外遊安全名單公布 新加坡等12地上榜
英國外遊安全名單公布 新加坡等12地上榜
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）