【文娛藝術】東奧在即！ 郵政發行「東京奧運」特別郵票 祝願香港運動員取得佳績

東京奧運即將開鑼，香港郵政今日（9日）宣布於7月23日將發行以「2020年東京第32屆奧林匹克運動會」為主題的特別郵票及相關郵品，藉此祝願香港運動員在今屆運動會上取得佳績。

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是次發行一套四枚的特別郵票，分別展示中國香港代表團曾獲獎或取得奧運會參賽資格的項目，包括乒乓球、滑浪風帆、單車及游泳。每枚郵票以色彩繽紛營造出圖像重影的效果，並以金色突顯出圖像的輪廓，令郵票上的比賽項目增加動感。套摺亦配合郵票設計，用上鮮艷的顏色營造漸變效果。套摺封面上繪有多項受歡迎比賽項目的剪影，包括田徑和欖球；以及港隊將出戰的項目，包括馬術、體操、劍擊和空手道。

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各郵政局於7月23日起發售這套特別郵票及相關郵品，當中包括首日封、郵票、小全張、套摺及已蓋銷首日封。有關這套特別郵票及相關郵品的詳情，可到郵票策劃及拓展處網頁或「郵購網」流動應用程式查閱。

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責任編輯：羅浩濂