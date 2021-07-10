  • 30°C
香港時間 : 2021710日 (六) 09:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】應屆畢業生「彈出彈入」　首輪面試叫價15K 　第二輪改叫16K　獲取錄取後更要求上調一千

理財智慧 09:00 2021/07/10

分享：

面試時，不少人在期望薪酬都會填高一點，以防壓價。不過近日在討論區就有應屆畢業生發帖，稱於首輪面試時在期望薪酬填寫了15,000元，然後成功到第二輪面試時卻向老闆更正是16,000元。最後獲公司錄取，薪金為15,500元。事主看後感到不滿，更撰寫電郵給公司，要求人工上調1,000元。

事主經歷：

 

事主補充道這是一間大概少於50人的小公司，兩次面試都是老闆負責面試，同一個職位會請3至5個人，沒有其他公司做後備，亦是最想做這間公司，「即使最後他拒絕，我都會照樣想做這間公司」

【職場熱話】跟友好女同事拍住工作　對方竟請病假去看電影　事主嘆「千萬不要和朋友做同事」　【下一頁

帖文引來網民熱論，不少網民都斥事主「彈出彈入」，認為公司不會理他，「一開始叫15K，之後之說16K，最後現在又就要16.5K，真心你這樣改來改去我是公司的話都不會理會你」、「自己開價15k，上來又說16k，人家給你這個價後又用市價要求加工資，我看帖文都覺得你煩，請了你『彈出彈入』都幾麻煩，你又說想做，一早要了offer看看甚麼環境先吧」、「工資談判好正常，大家講清楚不要後悔，HR比你清楚，而且都不止offer你一個，壓價好正常」、「請你都麻煩，叫15k改叫16k，然後給你offer，還要再叫高多500元，還要長篇大論說那一千幾百怎樣重要。」

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

畢業

上一篇文章

【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】沙漠乾旱 想飲水點算好？

下一篇文章

【職場熱話】人工報大數350元　新公司HR要求糧單　事主感慌張　網民獻計「說是花紅就可」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【REIT王放榜】領展重啟以股代息　要錢還是要股更着數？
【REIT王放榜】領展重啟以股代息　要錢還是要股更着數？
【網民熱話】網上騙案層出不窮 網民收假冒郵政釣魚短訊　破解五個騙徒常用手法
【網民熱話】網上騙案層出不窮 網民收假冒郵政釣魚短訊　破解五個騙徒常用手法
【MPF】盤點2021年4月強積金最佳基金　最佳一隻賺6.96%
【MPF】盤點2021年4月強積金最佳基金　最佳一隻賺6.96%
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS