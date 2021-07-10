【職場熱話】應屆畢業生「彈出彈入」　首輪面試叫價15K 　第二輪改叫16K　獲取錄取後更要求上調一千

面試時，不少人在期望薪酬都會填高一點，以防壓價。不過近日在討論區就有應屆畢業生發帖，稱於首輪面試時在期望薪酬填寫了15,000元，然後成功到第二輪面試時卻向老闆更正是16,000元。最後獲公司錄取，薪金為15,500元。事主看後感到不滿，更撰寫電郵給公司，要求人工上調1,000元。

事主經歷：

























事主補充道這是一間大概少於50人的小公司，兩次面試都是老闆負責面試，同一個職位會請3至5個人，沒有其他公司做後備，亦是最想做這間公司，「即使最後他拒絕，我都會照樣想做這間公司」

【職場熱話】跟友好女同事拍住工作 對方竟請病假去看電影 事主嘆「千萬不要和朋友做同事」 【下一頁】

帖文引來網民熱論，不少網民都斥事主「彈出彈入」，認為公司不會理他，「一開始叫15K，之後之說16K，最後現在又就要16.5K，真心你這樣改來改去我是公司的話都不會理會你」、「自己開價15k，上來又說16k，人家給你這個價後又用市價要求加工資，我看帖文都覺得你煩，請了你『彈出彈入』都幾麻煩，你又說想做，一早要了offer看看甚麼環境先吧」、「工資談判好正常，大家講清楚不要後悔，HR比你清楚，而且都不止offer你一個，壓價好正常」、「請你都麻煩，叫15k改叫16k，然後給你offer，還要再叫高多500元，還要長篇大論說那一千幾百怎樣重要。」

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠