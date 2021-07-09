【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎

為鼓勵和推動全城市民盡快接種新冠疫苗，恒基兆業集團於6月底推出為期 3 個月的「疫苗接種鼓勵計劃」抽獎活動，合共送出300両9999實金，和1,200份千元消費禮券。

【職場熱話】月薪25k沒升職機會 30歲港男持100萬 打算到英國「闖一闖」，詳見【下一頁】

抽獎儀式由7月8日起，每隔約兩星期舉行，總共六次的抽獎活動，未來還有 5 次抽獎活動，包括在9月20 舉行的最後一次大抽獎，頭獎可獨得價值逾100萬元的9999實金60両。恒基指，截至 2021年 7 月 8 日傍晚 6 時，成功登記抽獎人數逾 93 萬人。

有關大抽獎的詳情見下圖：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

恒基已於周四（7月8日）舉行第一次抽獎，在畢馬威會計師事務所的代表見證下，共抽出 20 個金獎及200個開心獎的幸運兒，詳細抽獎結果及領獎安排已上載至活動網頁 www.hldluckydraw.hk。所有得獎者均會在 2021 年 7 月 12 日(星期一)或之前，以登記時提供的流動電話號碼收到短訊通知。

抽獎結果如下：



第一次抽獎的得獎者收到短訊通知後，須在7月12日（星期一）至7月27日（星期二）期間，帶同香港身份證正本，及香港政府衞生署發出的新冠疫苗接種記錄正本及/或電子記錄，親身到指定領獎中心領取獎品，逾期未領獎即被視為放棄該獎品及喪失其得獎資格。

領獎中心如下：

【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range，詳見【下一頁】



尚未登記參加抽獎的合資格香港居民，可進入活動網頁【按此】進行網上登記，登記方法十分簡單，只需輸入本人香港身份證號碼及香港流動電話號碼，及確認已合乎資格，即可參加抽獎。

【MPF表現】上半年強積金整體平均回報4.5% 邊類型基金表現最領先? 富達分享最新投資心得，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍