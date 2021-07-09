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【大行點睇】滙豐研究首予建滔積層板「持有」評級 具4大利好因素

股樓投資 18:21 2021/07/09

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滙豐研究發表研究報告，首次覆蓋建滔積層板（01888），並予其「持有」投資評級，目標價18元。該行預期，公司可受惠更廣泛的經濟復甦、全球基礎建設投資、電動車需求增長及中國推廣綠色家電。走勢上，股價自5月見19.12元高位回落，至今回調約15%，周五（9日）收報16.18元，跌3.6%。

【盈喜股】中遠海控預告上半年多賺逾31倍 大摩升目標價46%【見下頁

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該行也指出，建滔積層板股價年初至今已上升43%，對比同期恒指僅上升2.7%，且其估值已達該行目標倍數的預測市盈率13倍，認為股份已有合理估值。該行亦預期，目前銅價升勢會有所暫停，公司股價料表現跟隨銅價。

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記者：郭秀慧

銅價 盈喜 經濟 目標價 市盈率 建滔積層板（01888） 家電

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