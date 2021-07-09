  • 30°C
香港時間 : 2021709日 (五) 20:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】康聖環球9960下周五掛牌 擬上限9.78元定價

股樓投資 20:10 2021/07/09

分享：

內地臨床特檢服務提供商康聖環球（新上市編號：09960）將於下周五（16日）掛牌，消息指，康聖環球計劃以上限9.78元上定價，其招股價介乎8.6元至9.78元，每手500股，一手入場費約4939元；聯席保薦人為高盛、中金和瑞信。

騰盛博藥2137超購292倍 擬上限22.25元定價，見【下一頁】

該股是次集資所得，其中35%用於擴大其銷售網絡，以覆蓋更多醫院；20%將用於研發現有產品管線；15%用於發展新的產品管線；10%用於增加現有產能；5%用於收購相關公司以拓展產業鏈；5%用作擴張海外市場；10%用於一般營運資金。

內地二手交易平台轉轉 尋求上市前融資，見【下一頁】

康聖環球基因在2010年曾引入晨興資本（現已更名為「五源資本」）旗下的HCA Investments入股，上市前持股約13.41%，為公司最大股東。晨興資本由恒隆集團 （00010） 及恒隆地產 （00101） 主席陳啟宗的家族負責管理，曾投資快手 （01024） 、小米 （01810） 等公司，投資回報不俗。

延伸閱讀:中遠海控預告上半年多賺逾31倍 大摩升目標價46%

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

 

康聖環球（09960） IPO 港股

上一篇文章

【大行點睇】第三季航費料再升 滙豐提高中遠海控目標價

下一篇文章

【人行降准】人行釋貨幣政策寬鬆信號　下周四起全面降准0.5個百分點　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MPF】盤點2021年4月強積金最佳基金　最佳一隻賺6.96%
【MPF】盤點2021年4月強積金最佳基金　最佳一隻賺6.96%
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【REIT王放榜】領展重啟以股代息　要錢還是要股更着數？
【REIT王放榜】領展重啟以股代息　要錢還是要股更着數？
【網民熱話】網上騙案層出不窮 網民收假冒郵政釣魚短訊　破解五個騙徒常用手法
【網民熱話】網上騙案層出不窮 網民收假冒郵政釣魚短訊　破解五個騙徒常用手法