  • 31°C
香港時間 : 2021709日 (五) 19:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

輝瑞稱接種半年後防疫効力下降 將申請授權為民眾打第三針

環球政經 18:16 2021/07/09

分享：

美國輝瑞公司指，將計劃向監管機構申請授權，為民眾接種第三劑疫苗加強劑，並承認現時研發的疫苗免疫力將於半年後下降。

據數據顯示，第三針增強劑有機會在第二次注射後的6至12個月內引起效用，提供最高水平的保護，料對抗原始病毒株及變種病毒Beta的水平高出5至10倍；兩間公司計劃在未來數星期內，將相關數據提交至美國食品及藥物管理局、歐洲藥物管理局及其他監管機構。

同時，兩間公司透露，現時正積極研發一種針對Delta病毒的新配方疫苗，首批已經在德國生產，預料在8月開始臨床研究，惟仍要先獲監管部門批准。

【政府工略】規劃署聘合約助理園境主任 月薪3.3萬元 工作內容一覽：【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

經濟 疫苗 輝瑞 美國 德國

上一篇文章

【大行點睇】滙豐研究首予建滔積層板「持有」評級 具4大利好因素

下一篇文章

港府將逐步淘汰即棄膠及發泡膠餐具 展開為期2個月公眾諮詢

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MPF】盤點2021年4月強積金最佳基金　最佳一隻賺6.96%
【MPF】盤點2021年4月強積金最佳基金　最佳一隻賺6.96%
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【網民熱話】網上騙案層出不窮 網民收假冒郵政釣魚短訊　破解五個騙徒常用手法
【網民熱話】網上騙案層出不窮 網民收假冒郵政釣魚短訊　破解五個騙徒常用手法
【REIT王放榜】領展重啟以股代息　要錢還是要股更着數？
【REIT王放榜】領展重啟以股代息　要錢還是要股更着數？
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段