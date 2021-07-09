輝瑞稱接種半年後防疫効力下降 將申請授權為民眾打第三針

美國輝瑞公司指，將計劃向監管機構申請授權，為民眾接種第三劑疫苗加強劑，並承認現時研發的疫苗免疫力將於半年後下降。

據數據顯示，第三針增強劑有機會在第二次注射後的6至12個月內引起效用，提供最高水平的保護，料對抗原始病毒株及變種病毒Beta的水平高出5至10倍；兩間公司計劃在未來數星期內，將相關數據提交至美國食品及藥物管理局、歐洲藥物管理局及其他監管機構。

同時，兩間公司透露，現時正積極研發一種針對Delta病毒的新配方疫苗，首批已經在德國生產，預料在8月開始臨床研究，惟仍要先獲監管部門批准。

【政府工略】規劃署聘合約助理園境主任 月薪3.3萬元 工作內容一覽：【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐