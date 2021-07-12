舜宇光學6月手機鏡頭出貨跌27% 丘鈦科技攝像頭模組銷量升2成、舜宇股價逆市挫半成（第二版）

▲ 舜宇光學受累海外疫情及國內智能手機需求放緩，6月手機鏡頭出貨量按年、按月均下跌。

舜宇光學 （02382） 公佈6月主要產品出貨量，手機鏡頭出貨量按年跌27%至8581.6萬件，按月跌13.7%。手機攝像模組出貨按年升17.5%至5135.9萬件，按月則跌7.3%。舜宇光學表示，手機鏡頭出貨量按年、按月下降，以及手機攝像模組按月下降，均主因受海外疫情及國內智能手機市場需求放緩影響。

舜宇股價逆市跌逾5%，低見217.2元；丘鈦科技亦跌0.7%，低見14.86元。

小米據報收購自動駕駛初企深動科技 創辦人來自微軟研究院【下一頁】

車載鏡頭方面，上月出貨量錄得494.5萬件，按年增長34.6%，主要因為公司車載鏡頭市場份額上升以及去年同期受疫情影響；按月則跌25%，因汽車供應鏈關鍵零部件缺貨。舜宇今日收報230.2元，升0.5%，成交9.75億元。

丘鈦科技 （01478） 方面，6月攝像頭模組銷量按年升20.5%至3838.9萬件，按月微升0.3%。其中1000萬像素及以上攝像頭模組按年、按月跌1%、7.6%；800萬像素及以下攝像頭模組按年增長120%，按月升22%。

丘鈦上月指紋識別模組銷量則按年增長50.6%至1025萬件，按月升35.4%。其中，屏下指紋識別模組銷量按年、按月分別增長72%、39%。

（第二版加入丘鈦科技數據）

相關文章：

【小米股價】小米重獎122名員工 授出1.2億股獎勵、涉資逾31億

【丘鈦科技】昆山丘鈦中國向深交所創業板提交上市申請

編輯：陳健婷