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舜宇光學6月手機鏡頭出貨跌27% 丘鈦科技攝像頭模組銷量升2成、丘鈦科技午後升5%（第二版）

當炒股 13:17 2021/07/12

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舜宇光學受累海外疫情及國內智能手機需求放緩，6月手機鏡頭出貨量按年、按月均下跌。

舜宇光學 （02382） 公佈6月主要產品出貨量，手機鏡頭出貨量按年跌27%至8581.6萬件，按月跌13.7%。手機攝像模組出貨按年升17.5%至5135.9萬件，按月則跌7.3%。舜宇光學表示，手機鏡頭出貨量按年、按月下降，以及手機攝像模組按月下降，均主因受海外疫情及國內智能手機市場需求放緩影響。

舜宇股價午後跌1.3%，報227.2元，低見217.2元；丘鈦科技 （01478） 則升近5%，現報15.68元，升4.8%。

小米據報收購自動駕駛初企深動科技　創辦人來自微軟研究院【下一頁】

車載鏡頭方面，上月出貨量錄得494.5萬件，按年增長34.6%，主要因為公司車載鏡頭市場份額上升以及去年同期受疫情影響；按月則跌25%，因汽車供應鏈關鍵零部件缺貨。舜宇今日收報230.2元，升0.5%，成交9.75億元。

丘鈦科技 （01478） 方面，6月攝像頭模組銷量按年升20.5%至3838.9萬件，按月微升0.3%。其中1000萬像素及以上攝像頭模組按年、按月跌1%、7.6%；800萬像素及以下攝像頭模組按年增長120%，按月升22%。

丘鈦上月指紋識別模組銷量則按年增長50.6%至1025萬件，按月升35.4%。其中，屏下指紋識別模組銷量按年、按月分別增長72%、39%。

（第二版加入丘鈦科技數據）

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編輯：陳健婷

港股 新經濟股 舜宇光學科技（02382） 鏡頭 智能手機

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