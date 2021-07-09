邊個運動員網上被鬧得最多？C朗LeBron James上榜

現時不少名人都會在社交媒體與網民互動，但社交媒體近年也成為網絡欺凌的溫床。有外國網站根據Twitter帖文數據，盤點出遭受最多網絡欺凌的運動員，發現NBA球星LeBron James（勒邦占士）及葡萄牙球星C朗拿度都上榜。

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體育博彩網站Pickswise早前進行統計，收集去年6月至今年6月的1年内，社交媒體Twitter内侮辱或欺凌運動員的帖文詞語、短句或標籤。

遭受最多網絡欺凌的10大運動員（排名由低至高）

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統計結果顯示頭10個在網上被鬧得最多的運動員當中，有4個都是NBA球星。而LeBron James更成為第一名，在過去一年内Twitter有超過12.2萬個網絡欺凌他的訊息，平均每日收到近336個訊息。

LeBron James不時就社會議題發聲，也因而多次在社交媒體遭到網民攻擊。美國今年4月有一名16歲黑人女子被白人警察開槍打死，LeBron James在網上發文稱白人警察應要問責，他因此遭到大量網民批評。

而另外3名上榜的NBA球星包括杜蘭特（Kevin Durant）、利拉德（Damian Lillard）和柯里（Stephen Curry）。

責任編輯：鄭錦玲