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【香港經濟】銀行公會：對下半年香港經濟審慎樂觀 料超低息環境維持

Hot Talk 18:04 2021/07/09

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銀行公會對本港下半年經濟表現審慎樂觀

銀行公會今日舉行例會。銀公發言人表示，公會對本港下半年經濟表現審慎樂觀，又指目前香港銀行體系流動性充裕，港元匯率及拆息穩定，估計超低利率的環境，仍然會維持一段時間。

銀公認為，本地疫情近日漸趨穩定，加上疫苗接種率持續上升，有利於盡快放寬社交距離措施、刺激本地經濟以及跨境活動。另一方面，因應政府一系列包括電子消費券，以及百分百擔保個人貸款等紓困措施，下半年香港經濟增長動力可望加強。

不過，雖然香港的疫情已經顯著緩和，但變種病毒仍然威脅世界各地，令經濟復甦存在不穩定性。

銀行應承擔指定員工檢測費用

早前金管局向業界發指引，要求銀行提交預期接種疫苗的指定部門名單及相關員工數目，一度惹來爭議。銀公稱，為確保業界明白監管機構有關新冠疫苗接種計劃的指引，公會一直與監管機構保持溝通，並已經就需要接種疫苗員工人數和檢測安排等要求，向銀行分享進一步資訊。

公會亦已經取得個人資料私人專員公署的指引，提醒會員銀行在收集相關資料時，必須確保符合私隱條例要求，避免收集不必要或過量個人資料。銀行會要求相關員工確認是否已接種疫苗，而銀行可以保留權利，要求員工提交有關證明，以供核實。

至於需要接受定期檢測的員工，銀行應該在上述條例的框架下，跟進和檢視相關員工的檢測結果，並承擔相關檢測費用，以保障安全工作環境和有效率的持續營運計劃。

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