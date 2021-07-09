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【單位圖輯】單位光猛實用望全海景　海濤居1,198萬成交　創造價呎價雙破頂

股樓投資 19:18 2021/07/09

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樓市交投連月暢旺，不少屋苑錄得高價成交，最近錄破頂成交的海濤居，單位間隔實用，採光良好，又望開揚海景，吸引買家高價承接。利嘉閣楊震霆表示，馬鞍山新港城5期海濤居3座高層A室錄得成交。

單位客飯廳及景觀圖片（由代理提供）︰

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單位實用面積約654平方呎，屬三房套間隔，外望海景，以1,198萬元沽出，實用呎價約18,318元，造價及呎價雙雙創屋苑新高。

據悉，業主於2014年7月，以約730.8萬元購入上述單位，持貨約7年，現轉手帳面獲利約467.2萬元，物業升值約64%。

單位主人套房、客房及廚廁圖片（由代理提供）︰

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楊震霆補充，屋苑本月暫錄約2宗二手成交，平均實用面積成交呎價約16,247元，現時約有25個放盤，最低入場價由738萬元起。

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撰文 : 謝昕蕎

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