【單位圖輯】單位光猛實用望全海景　海濤居1,198萬成交　創造價呎價雙破頂

樓市交投連月暢旺，不少屋苑錄得高價成交，最近錄破頂成交的海濤居，單位間隔實用，採光良好，又望開揚海景，吸引買家高價承接。利嘉閣楊震霆表示，馬鞍山新港城5期海濤居3座高層A室錄得成交。

單位客飯廳及景觀圖片（由代理提供）︰

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

單位實用面積約654平方呎，屬三房套間隔，外望海景，以1,198萬元沽出，實用呎價約18,318元，造價及呎價雙雙創屋苑新高。

據悉，業主於2014年7月，以約730.8萬元購入上述單位，持貨約7年，現轉手帳面獲利約467.2萬元，物業升值約64%。

單位主人套房、客房及廚廁圖片（由代理提供）︰

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

楊震霆補充，屋苑本月暫錄約2宗二手成交，平均實用面積成交呎價約16,247元，現時約有25個放盤，最低入場價由738萬元起。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機