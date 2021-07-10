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英國人爭住去「黃區」旅行 機票預訂量升4倍

環球社會熱點 09:05 2021/07/10

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英國政府放寬入境限制，如英國居民已完成接種新冠疫苗，由黃色名單上的地區返回英國後，可豁免隔離10日，本月19日生效。放寬入境消息傳出後，前往黃色地區的機票預訂數字急升4倍，單是前往希臘地區的搜索量已增加兩倍。

英擬讓已打針外國人 免隔離入境 【下一頁】

英國周四（8日）宣布，英國居民若已完成接種新冠疫苗（即接種最後1劑最少14日）、或18歲或以下未成年人士，從黃色地區入境後可豁免自我隔離10日，但仍然需要在返回英國前3日進行新冠病毒檢測，以及入境翌日接受PCR核酸測試。

在放寬入境限制消息傳出後的幾小時內，易捷航空（easyJet）表示前往黃色名單地區的航班預訂量按周增加400%，需要額外增加14.5萬個機位應付需求。

機票格價網Skyscanner表示，英國政府宣布放寬入境限制消息後僅半小時，該網站流量已較前一日增加53%。

此外，英國老牌旅遊集團Thomas Cook指，有關黃色名單地區的搜索量增加一倍，其中希臘的搜索量更增加兩倍。

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新冠患者激增 NHS唔夠人做手術 【下一頁】

Thomas Cook發言人稱，周四公布放寬入境消息前，黃色名單地區的度假行程銷量很少。但隨著已完成接種疫苗民眾由黃色名單地區返英國可免隔離，該公司會增加希臘、西班牙及加那利群島行程，預計周末會接獲大量訂單。

目前的黃色名單地區包括法國、西班牙、葡萄牙、意大利、美國、墨西哥、中國及香港等。

責任編輯﹕郭麗明

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